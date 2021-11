Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…

- Hotelul lui Donald Trump din Washington a pierdut milioane de dolari in timpul mandatului sau de presedinte, chiar daca acesta a ascuns plati primite din partea unor guverne straine, a afirmat vineri o comisie a Camerei Reprezentantilor, transmite Reuters.

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga a salutat vineri crearea, saptamana trecuta, a unui parteneriat trilateral intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia in baza caruia vor fi furnizate submarine nucleare Canberrei, informeaza sambata Reuters, care citeaza un oficial al guvernului japonez.…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

