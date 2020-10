Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP. In pofida opozitiei democratilor in fata unui proces considerat "ilegitim" atat de aproape de scrutinul prezidential, senatorii republicani, majoritari in camera superioara a Congresului, au votat toti, cu o singura exceptie, pentru candidata aleasa de presedinte. Aceasta catolica ferventa de 48 de ani, mama a sapte copii si opusa avortului,…