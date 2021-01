Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este din nou in centrul unui scandal in Statele Unite, dupa ce o publicație americana a facut publica o conversație telefonica intre președinte și un oficial din statul Georgia, stat caștigat de Joe Biden. Președintele american i-a cerut secretarului de stat al Georgiei sa „gaseasca” voturi…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, câstigat de Joseph Biden, conform publicatiei…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- „Timpul va spune”: Donald Trump a vorbit vineri pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri prezidențiale impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP, noteaza Hotnews. Președintele a ținut o conferința de pe peluza Casei Albe despre pandemia de Covid-19, primul sau discurs public de la anunțarea…

- Actiunile au crescut luni, la nivel global, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor potential are o eficacitate de peste 90% in prevenirea imbolnavirii de Covid-19, in cazul persoanelor care nu au fost infectate anterior cu noul coronavirus. Presedintele si directorul general al grupului…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…