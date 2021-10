SUA își deschid granițele pentru persoanele vaccinate Oficialii americani au anunțat ca vor permite oamenilor vaccinați accesul in țara. Vor putea intra atat prin frontierele terestre, cat și pe cale aeriana. Restricțiile la frontierele terestre ale Statelor Unite cu Canada și Mexic vor fi ridicate pentru cetațenii straini complet vaccinați, de la inceputul lunii noiembrie, scrie Reuters. Masurile restrictive fusesera introduse in […] The post SUA iși deschid granițele pentru persoanele vaccinate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malaezia a dispus duminica ridicarea restrictiilor de calatorie, atat la nivel intern cat si international, pentru locuitorii vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, in contextul in care tara a atins obiectivul de imunizare a 90% din populatia adulta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Guvernul grec a decis sa elimine restricțiile pentru persoanele vaccinate impotriva coronavirusului, inclusiv in zonele din categoria roșie cu o incidența ridicata a infectarilor, anunța Ekathimerini. Incepand de sambata vor fi eliminate interdicția de deplasare pe timpul nopții și cea legata de concertele…

- CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu…

- The Romanian government announced on Tuesday that the number of new Covid-19 infections in the country rose by a record high of 11,049 in the past 24 hours and that Romania suffers the consequences of having the European Union’s second-least-vaccinated population, according to Reuters. Romania has vaccinated…

- Cei vaccinati cu schema completa si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare nu sunt considerati contacti directi cu o persoana confirmata pozitiv pentru COVID-19 si deci isi pot realiza activitatile zilnice, fara sa fie nevoiti sa stea in carantina, a explicat directorul…

- European Union‘s Foreign Policy Chief Josep Borrell said EU governments must push ahead with a European rapid reaction force to be better prepared for future crises such as in Afghanistan, according to Reuters. In an interview published on Monday, Borrell told Italian paper Il Corriere della Sera the…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs sambata in vestul Haiti, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes si la o adancime de doar 0 kilometri, a precizat USGS. Centrul Seismologic…

- Hungarian Prime Minister Viktor Orban told state radio on Friday that Hungary will offer the option of taking a third dose of a COVID-19 vaccine from 1 August and will make vaccines mandatory for all healthcare workers, according to Reuters. Orban said doctors will decide which vaccine people should…