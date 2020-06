Stiri pe aceeasi tema

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…

- „F... you", i-a spus primarul din Chicago, Lori Lightfoot, lui Donald Trump cu privire la revoltele de la Minneapolis, cauzate de moartea afroamericanului George Floyd, dupa o arestare in forta a politiei, si l-a acuzat pe locatarul Casei Albe de „urzirea violentei”.

- Uciderea lui George Floyd, un cetatean american oarecare, de catre mai multi politisti prin folosirea excesiva a fortei a generat o reactie teribila in rindul populatiei, dupa ce postul CNN a difuzat cele 10 minute de adevarata tortura nejustificata, in care americanul de culoare a mai apucat sa repete…

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…

- Un regizor de film, militant-anti-Trump, a montat un panou imens, in celebra Times Square din New York, un fel de „reclama” in care este contorizat numarul deceselor Covid-19 in SUA, scrie Agerpres.„Ceasul mortilor lui Trump”: este numele pe care regizorul militant Eugene Jarecki l-a dat unui panou…

- Statele Unite au raportat, sambata, alte 1.568 de decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Totalul victimelor a ajuns la 78.746, potrivit centralizarii realizate de universitatea americana Johns Hopkins. De la inceputul epidemiei, au fost depistate 1.309.164 de cazuri de SARS-CoV-2, virusul…

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a anuntat sambata ca va permite farmacistilor independenti sa preleveze esantioane pentru teste pentru noul coronavirus si ca va extinde testarea pentru anticorpi, incepand cu personalul din prima linie si cu alti lucratori esentiali, informeaza…