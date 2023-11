Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au protestat duminica in intreaga Spanie, la apelul dreptei, impotriva planurilor premierului interimar Pedro Sanchez de a acorda amnistie separatistilor catalani in schimbul sprijinului pentru un nou mandat, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Guvernul a incheiat joi…

- Ies la iveala toate secretele deținute de Securitatea comunista: se incheie un proces istoric!Executivul a adoptat, vineri, hotararea de Guvern privind declasificarea informatiilor cuprinse in documente emise in perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securitatii Statului, aflate in gestiunea…

- Comentariile lui Andreas Mundt subliniaza ingrijorarile autoritatilor de reglementare ca gigantii tehnologici, cu volumul lor vast de date despre utilizatori, pot obtine un avantaj competitiv in noua tehnologie folosita in casele inteligente, cautarea pe web, publicitatea online, masini si multe alte…

- Google compania Alphabet, a lansat miercuri smartphone-urile Pixel 8 și un nou smartwatch care integreaza mai profund tehnologia sa de inteligența artificiala (AI) in principalele gadgeturi de consum ale companiei, noteaza Reuters. Imbunatațirile aduse telefoanelor Pixel – populare in randul pasionaților…

- Parlamentarii UE au votat marti proiectele de reguli care vizeaza restrictiile de moderare a continutului de catre Google, parte a grupului Alphabet, Meta Platforms si alte platforme online mari, dupa ce unele institutii media s-au plans de deciziile arbitrare de eliminare a continutul lor, transmite…

- Comisia Federala pentru Comert din SUA a intentat marti un proces antitrust mult asteptat, de referinta, impotriva Amazon.com, acuzand retailerul online de prejudiciu adus consumatorilor prin preturile mari, in cea mai recenta actiune in justitie a guvernului american care vizeaza uperea dominatiei…

- O instanta belgiana a condamnat vineri opt inculpati in cel mai mare proces din tara in legatura cu atentatele islamiste din 2016 de la Bruxelles, soldate cu 35 de morti, informeaza Reuters si AFP, citate de news.ro.La 22 martie 2016, doua atentate cu bomba au vizat aeroportul din Bruxelles, iar…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Justiție al SUA, Kenneth Dinzer, Apple și alte firme primesc peste 10 miliarde de dolari pe an de la Google, astfel incat motorul sau de cautare este principalul sau singurul pe diferite dispozitive electronice și browsere.