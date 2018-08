Statele Unite ale Americii au impus marti sanctiuni impotriva a doi rusi, a unei companii rusesti si a unei firme slovace pentru presupuse actiuni ale lor de a ajuta o alta companie ruseasca sa evite sanctiunile ce vizeaza activitatile cibernetice malware ale Rusiei, relateaza agentia Reuters. Departamentul Trezoreriei SUA a indicat intr-un comunicat ca societatile sanctionate - Vela-Marine Ltd, cu sediul in Sankt Petersburg, si Lacno S.R.O, cu sediul in Slovacia, - si doua persoane fizice au ajutat compania Divetechnoservices sa evite sanctiunile impuse anterior. SUA au impus sanctiuni impotriva…