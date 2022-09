Stiri pe aceeasi tema

- SUA și aliații vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters. Afirmatiile…

- Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la…

- Liderul de la Kremlin a acuzat miercuri statele occidentale de „șantaj nuclear” impotriva Rusiei și a avertizat ca situația se va putea intoarce impotriva lor, intr-un discurs in care a anunțat o mobilizare parțiala pentru campania militara a țarii in Ucraina, scrie Reuters . Președintele Rusiei Vladimir…

- Rusia se afla intr-o situație tot mai delicata pe plan diplomatic legat de razboiul ce-l duce in Ucraina, concomitent cu eșecurile inregistrate de armata rusa pe fronturile din sudul și estul Ucrainei. Vladimir Putin, care la recentul summit de la Samarkand (Uzbekistan) a incercat sa obțina sprijin…

- Economia Rusiei se va contracta cu mai putin de 3- in 2022, o contractie mult mai mica decat se credea initial, in timp ce inflatia va fi sub previziunile anterioare, a declarat luni prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov, transmite Reuters. Economia Rusiei a fost afectata de sanctiunile occidentale…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…