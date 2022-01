Stiri pe aceeasi tema

- Rata de dezaprobare a presedintelui Statelor Unite Joe Biden a atins un nou maxim in decembrie, deoarece tot mai multi americani au semnalat nemultumirea fata de gestionarea economiei si a pandemiei de COVID-19 de catre administratia sa, transmite CNBC. Potrivit sondajului CNBC/Change Research, 56%…

- Rata de dezaprobare a presedintelui Statelor Unite Joe Biden a atins un nou maxim în decembrie, deoarece tot mai multi americani si-au semnalat nemultumirea fata de gestionarea economiei si a pandemiei de Covid-19 de catre administratia sa, transmite CNBC, preluat de News.roO proportie de…

- Rata de dezaprobare a presedintelui Statelor Unite Joe Biden a atins un nou maxim in decembrie, deoarece tot mai multi americani si-au semnalat nemultumirea fata de gestionarea economiei si a pandemiei de Covid-19 de catre administratia sa, transmite CNBC. O proportie de 56% dintre americani…

- Oamenii n-au mai stat pe ganduri și au plecat sa se testeze. Asta in contextul in care numarul de cazuri zilnice de COVID-19 a atins un nou nivel record in Statele Unite.Jurnalist: De ce e important sa te testezi?American: Pentru ca vrei sa te protejezi pe tine și familia ta.Recordul precedent fusese…

- BCE a lasat dobanda de referinta de refinantare neschimbata, la 0%, in timp ce rata la facilitatea de creditare marginala a ramas la 0,25%, iar rata la facilitatea de depozit a fost mentinuta la -0,5%, in conformitate cu asteptarile. Cumpararea de obligatiuni in cadrul Programului sau de achizitii de…

- Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 4,5%. In octombrie, inflatia a fost de 4,1%. Preturile mari ale energiei au avut cea mai mare contributie la inflatie. Potrivit Eurostat, pretul energiei se indreapta in noiembrie spre cea mai mare crestere anuala a sa, de 27,4%, dupa un avans…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia din ziua precedenta referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani, pietele anticipand majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, transmite Reuters preluat de…

- Inflația a crescut in octombrie cu mult peste așteptari in Romania, ajungand la 7,94% fața de aceeași luna a anului trecut. Principalele creșteri de prețuri au fost inregistrate la gazele naturale (46%), la electricitate (24,65%) și la carburanți (23,51%). La alimente, cel mai mult s-au scumpit uleiul…