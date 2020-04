Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul pandemiei de coronavirus, Gigi Becali a venit in sprijinul spitalului ”Matei Balș” și a donat 100.000 de euro in scopul comabaterii acestui virus, dar continua sa ajute in continuare pentru ca raspandirea sa opreasca cat mai repede.

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. Ministrul a declarat…

- Peste 2.500 de teste pentru depistarea virusului COVID-19 au fost ridicate, dupa ce politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3 s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 43 de ani promoveaza pe diverse retele online vanzarea acestor produse.

- Pentru a avea un tablou comprehensiv, vom spune ca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze traiesc mai mult de 7 milioane de oameni și au fost inregistrate mai puțin de 170 de cazuri și doar patru decese din cauza noului virus corona. Daca comparam aceste cifre cu…

- Primele teste clinice pentru un potential vaccin anticoronavirus au inceput luni in Statele Unite, anunta autoritatile americane. Primele teste clinice pentru un potential vaccin anti-Covid-19 au inceput in...

- Costul unui test pentru coronavirus a fost dezvaluit de medicul Virgil Musta, care a explicat caeste important ca masurile de preventie sa fie respectate, astfel incat numarul persoanelor care ajung sa aiba nevoie de testare sa fie cat mai mic.

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19, el fiind primul sef de stat in aceasta situatie, conform CBS News. Nimic nu e sigur in afara de moarte si taxe, spune un celebru motto american. Pe lista lucrurilor de care nu poti sa scapi poti sa adaugi acum si…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.