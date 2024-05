Stiri pe aceeasi tema

- Un director executiv al unuia dintre cele mai mari grupuri de echipamente solare din China a cerut guvernelor occidentale sa „lase cea mai buna tehnologie sa caștige”, in timp ce companiile și oficialii chinezi riposteaza la protecționismul in creștere din SUA și Europa. Zhou Shijun, care conduce marketingul…

- Iberdrola va continua sa parieze in urmatorii ani pe proiectele de energie eoliana offshore, aproape tripland valoarea activelor sale din sector la 17 miliarde de euro, le-a spus vineri actionarilor Ignacio Sanchez Galan, presedintele executiv al celei mai mari companii europene de utilitati, transmite…

- Sectorul nuclear trebuie finantat, iar proiectele nucleare necesita, in general, o compensare a riscului tipic pentru astfel de proiecte, fie prin garantii de stat, fie prin imprumuturi la dobanzi competitive din partea bancilor de import-export, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burdu

- Consumul de gaze naturale in Turcia a crescut in ianuarie 2024, determinat de cererea industriala și de sectorul utilitaților. Cu toate acestea, in sectorul energetic, concurența puternica a fost asigurata de sursele regenerabile (SRE) - generarea hidraulica și eoliana, scrie neftegaz.ru. Acest lucru…

- Declarațiile ministrului Energiei, Sebastian Burduja, referitoare la ritmul extraordinar de instalare a fotovoltaicelor și eolienelor, au fost demontate sec chiar de președintele ANRE, George Niculescu. Acesta a aratat ca, din 134 de autorizații de inființare pentru parcuri de regenerabile, cu 2.460…

- O noua decizie a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei reia apelul adresat autoritaților Republicii Moldova de a revizui „fara intirziere” prevederile din legislația audiovizuala care au readus, in toamna anului 2021, furnizorul public de servicii media sub control parlamentar și au intervenit…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat o rezolutie care solicita o incetare a focului in Sudan, pentru a coincide cu luna sfanta a Ramandanului, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Mai mult de 10 luni de conflict intre armatele rivale au ucis mii de persoane si au cauzat…

- Consiliul Județean Hunedoara dezbate proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici și depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare. Obiectivul de investiții in discuție vizeaza realizarea de noi capacitați de producere a…