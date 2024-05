Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca legea promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis, privind combaterea evaziunii fiscale, este o invitatie la furt din banii publici. Potrivit legii, evazioniștii care platesc prejudiciul și 15% in plus scapa de inchisoare. Cu aceasta lege, Klaus…

- Senatorul USR Cristian Bordei l-a intrebat, miercuri, pe ministrul Economiei, Stefan - Radu Oprea, prezent in plen la "Ora Guvernului", in legatura cu strategia industriei nationale de aparare, in contextul unui razboi la granita tarii si al unei industrii in domeniu in care "majoritatea" celor 15…

- Pensiile si ajutoarele sociale vor ajunge la timp la beneficiari, chiar daca sindicalistii de la Posta Romana vor ajunge sa declanseze greva generala, da asigurari directorul general al companiei, Valentin Stefan. El a precizat marti ca nu sunt bani pentru a asigura o majorare a salariilor cu 400 lei…

- Noi negocieri sunt programate miercuri pentru Contractul Colectiv de Munca de la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Sindicatele și administrația companiei energetice se vor reuni de la ora 11.00 la sediul Direcției Miniere din Targu Jiu. Se va discuta pe capitole, fiind avute in vedere temele care nu…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, luni, despre procesul castigat de Romania privind litigiul de la Rosia Montana, ca isi aduce aminte cu exactitate discutiile cu privire la acest proces, cand premierul Nicolae Ciuca le-a dat dispozitie sa nu vorbeasca pana nu se termina. Fostul ministru al mediului…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir și ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, au declarat sambata, la Antena 3, ca președintele USR are legaturi cu firme care duc catre Gabriel Resources, dupa ce Catalin Drula a spus ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana "pentru manipularea…

