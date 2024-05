Știința face o descoperire monumentală: putem obține electricitate doar din aer Oamenii de știința au construit recent un material capabil sa genereze electricitate aproape constanta doar din aer, punand astfel bazele unei noi surse de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Facand acest lucru și bazandu-se pe inovațiile din trecut, ei susțin acum ca aproape orice suprafața ar putea fi transformata intr-un generator prin replicarea proprietaților electrice ale norilor de furtuna. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noga Weiss, 18 ani, a fost rapita de Hamas pe 7 octombrie și ținuta ostatica in Gaza. Tanara a fost eliberata dupa 50 de zile, perioada in care s-a confruntat cu harțuirea constanta, relateaza New York Post.Tatal Nogai, IIlan (56 de ani), a fost ucis de teroriști in timpul masacrului din 7 octombrie. Iar…

- Vremea este destul de neprietenoasa pentru o ultima zi din luna aprilie, la Constanta. Pe faleza, in ultima zi din aprilie, ploaia siroia neincetat, iar norii grei imbratisau orizontul.In lumina difuza a zilei, Cazinoul se ridica maret, o prezenta impunatoare si stralucitoare in ciuda vremii nefavorabile.Oamenii,…

- "Am multe emoții pentru ca aș vrea sa schimb emoțiile pe care le au constanțenii, emoții care, din pacate, au fost in ultimele vremuri mult mai puțin placute", a spus Murad.Mohammad Murad este de origine libaneza, insa se declara indragostit de Constanța. Le promite oamenilor ca-și va folosi cunoștințele…

- Sunt presedintele USR Mangalia si am incercat in paralel cu activitatea din CJC sa ajut oamenii din Mangalia si din zonele limitrofe" "Este nevoie de locuri de munca. O buna parte din populatia din Mangalia lucreaza in Santier. In acest moment Santierul este in colaps, nu are proiecte". Municipiul Mangalia…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- In urma cu aproximativ 20 de milioane de ani, intr-o galaxie nu foarte indepartata, o stea de mari dimensiuni a explodat si a trimis in spatiu elemente care reprezinta componentele de baza ale vietii, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. In urma cu aproximativ un an, din intamplare, atunci cand…

- Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta, a anuntat ca un teren apartinand domeniului public local al orasului urmeaza sa fie concesionat. Terenul este situat pe strada pe strada Fluviului, FN, Lot 5 1 si are o suprafata de 3.922 mp, identificat cu numar cadastral si carte funciara 106224. De…