- Senatoarea democrata Kamala Harris, care dorea sa devina prima presedinte de culoare a SUA, a anuntat marti ca a abandonat alegerile primare democrate, din lipsa de fonduri suficiente pentru finantarea campaniei sale, informeaza AFP si Reuters. In varsta de 55 de ani, fosta procuror de California, ea…

- Fostul primar al orasului New York, Michael Bloomberg, a depasit-o pe senatoarea Kamala Harris, intr-un nou sondaj Hill-HarrisX, privind primarele Partidului Democrat pentru cursa prezidentiala.

- Miliardarul si fostul primar al orasului New York, Michael Bloomberg, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, si-a lansat oficial candidatura la investitura Partidului Democrat pentru prezidentialele americane din 2020.

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al metropolei New York, a facut marti inca un pas spre candidatura la Casa Alba, inscriindu-se in alegerile primare ale democratilor si in statul Arkansas, tr...

- 'Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate', a transmis el pe Twitter. 'Trebuie sa-l batem pe Trump. El ne-a inselat in fiecare etapa', a adaugat miliardarul in varsta de 77 de ani. Intrarea sa in cursa a bulversat situatia in tabara democrata, amenintandu-i mai ales…

- Miliardarul american, fondatorul agentiei de informatii financiare care ii poarta numele, nu a anuntat oficial ca se lanseaza in cursa pentru prezidentialele din 2020, dar a facut cunoscut ca se gandeste la aceasta posibilitate, scrie agerpres.ro. Depunerea candidaturii in acest stat din sudul SUA,…

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, se gandeste in mod serios sa intre in cursa pentru nominalizarea din partea democratilor la scrutinul prezidential din 2020, o decizie care ar putea tulbura serios apele in aceasta tabara cu doar trei luni inaintea declansarii…