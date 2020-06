Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca politia este "tratata nedrept", intr-un interviu televizat in care pare sa ia apararea unui politist alb care a ucis un barbat de culoare saptamana trecuta la Atlanta, potrivit AFP.



Politistul Garrett Rolfe a fost inculpat miercuri pentru crima, la cinci zile dupa ce a omorat un tanar afroamerican, Rayshard Brooks, o drama care a amplificat furia antirasista in SUA.



"Este o situatie teribila, dar nu poti opune rezistenta unui politist", a declarat presedintele american in cadrul acestui interviu pentru Fox News.

