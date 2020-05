Departamentul american al Justitiei a retras joi dosarul de acuzare impotriva unui fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, Michael Flynn, urmarit in justitie pentru ca a mintit in legatura cu contactele sale cu un diplomat rus, in ancheta privind ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. Departamentul a invocat faptul ca ancheta impotriva lui Flynn, general in retragere in varsta de 61 de ani, nu a avut 'baza legitima' si ca declaratiile acestuia, 'chiar daca ar fi false, nu aveau importanta', se arata in documentele…