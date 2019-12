SUA: Congresul american ridică embargoul privind vânzarea de armament către Cipru Congresul american a ridicat marti embargoul privind vanzarea de arme catre Cipru, impus cu mai bine de 30 de ani in urma, in contextul in care tensiunile dintre SUA si Turcia, care ocupa nordul insulei mediteraneene, sunt in crestere, transmite AFP. Congresul a aprobat aceasta masura in cadrul unei legi de finantare a cheltuielilor militare votata de Senat si care urmeaza sa fie promulgata de presedintele Donald Trump. In 1987, SUA au impus un embargo asupra vanzarii de armament american intregii insule in speranta incurajarii unei reunificari a Ciprului, dupa ce Turcia a ocupat nordul teritoriului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

