- Departamentul american al Comertului a anuntat vineri ca a impus sanctiuni comerciale impotriva a noua entitati chineze, apreciind ca acestea s-au facut vinovate de complicitate la incalcarea drepturilor omului ale minoritatii uigure din China, noteaza AFP. Un institut stiintific din cadrul Ministerului…

- Pentru a patra oara in sase luni, US Navy are un nou sef, Kenneth Braithwaite, un sustinator fervent al presedintelui Donald Trump care are ca misiune sa restabileasca moralul in randul militarilor unei forte navale descurajate si lovite de COVID-19, relateaza AFP. Numirea lui Braithwaite, in varsta…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, informeaza AGERPRES .…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Senatul american a aprobat miercuri cu o majoritate covarsitoare un plan ''istoric'' de 2.000 de miliarde de dolari pentru sustinerea primei economii a lumii, afectata de pandemia de coronavirus care a facut peste 1.000 de morti in Statele Unite, relateaza AFP.Sustinut de presedintele Donald Trump si…

- Vicepreședintele Mike Pence a declarat ca administrația Trump nu va putea sa-și indeplineasca obiectivul de a furniza un milion de kituri de testare in aceasta saptamana, scrie Mediafax.Senatul Statelor Unite a aprobat joi un proiect de lege care acorda 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea…