SUA: Care sunt efectele secundare ale DOZEI A TREIA de vaccin anti Covid-19

Efectele secundare ale celei de a treia doze de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech si Moderna sunt foarte "asemanatoare" celor de la rapel, arata un studiu publicat de catre autoritatile sanitare americane, relateaza AFP. Aceste date au fost culese de la cateva mii de persoane vaccinate cu a treia doza – de la jumatatea lui august […]