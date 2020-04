SUA: Calendarul repornirii economiei, învăluit în mister. Trump, contre cu guvernatorii: "Președintele decide!" &"Președintele Statelor Unite este cel care decide!&". Determinat sa fie marele organizator al &"repornirii&" economiei Statelor Unite, Donald Trump pare gata sa intre în conflict cu guvernanții, cu riscul de a crea confuzie în rândul americanilor, potrivit AFP.



Odata cu primele semnale încurajatoare legate de stabilizarea vitezei de contaminare cu noul coronavirus, dezbaterea a trecut rapid la mijloacele de &"redeschidere a robinetului&" economiei, ceea ce ar presupune și o posibila repornire a epidemiei.



Trump, care a ramas tacut în privința unui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

