Stiri pe aceeasi tema

- Turneul “50 States, One Community” a continuat, in perioada 14-19 martie 2024, cu vizita ambasadorului Romaniei, Andrei Muraru, in statele Washington și Oregon. In statul Washington, ambasadorul a cunoscut comunitațile de romani reunite in jurul bisericilor ortodoxe “Sfinții Parinți Ioachim și Ana”,…

- Programul Național Cantus Mundi invita publicul la seria de recitaluri extraordinare susținute de tinerii ansamblului de percuție Young Beats, coordonat de muzicianul Zoli Toth, ca parte a celui mai mare turneu național dedicat muzicii de percuție din Romania. Turneul percuționiștilor Young Beats se…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a vizitat, in perioada 29 februarie – 4 martie 2024 comunitațile de romani din statele Louisiana și Kentucky, in cadrul turneului „50 States, One Community”. In statul Louisiana, ambasadorul Andrei Muraru a cunoscut o parte dintre membrii comunitaților romanești…

- Turneul „50 States, One Community” al Ambasadei Romaniei in SUA a continuat, in perioada 11-13 februarie 2024, cu o vizita a ambasadorului Andrei Muraru in statul Oklahoma. “Ambasadorul a avut intalniri cu guvernatorul statului, Kevin Stitt și alți membri din conducerea statului Oklahoma, precum și…

- Turneul „50 States, One Community” al Ambasadei Romaniei in SUA a continuat, in perioada 11-13 februarie 2024, cu o vizita a ambasadorului Andrei Muraru in statul Oklahoma. Ambasadorul a avut intalniri cu guvernatorul statului, Kevin Stitt și alți membri din conducerea statului Oklahoma, precum și cu…

- In era digitala, tehnologia este omniprezenta, remodeland continuu peisajul vietii noastre cotidiene. De la modul in care comunicam, la cum lucram si ne relaxam, impactul sau este incontestabil. Insa, pe masura ce ne bucuram de avantajele acesteia, este important sa constientizam si efectele adverse…

- La sfarșitul saptamanii trecute la București a avut loc al treilea turneu din cadrul seriei est a Diviziei A2 de volei masculin. In primul turneu oficial al acestui inceput de campionat formația CSM Suceava a reușit doua victorii, iar in cel de-al doilea turneu a stat. De aceasta data, in turneul organizat…

- Rata de refuz a vizelor pentru SUA solicitate de romani a fost de 8,79% pentru anul fiscal 2023 (1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2023), arata datele publicate miercuri de Departamentul de Stat al SUA.Potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite, este cea mai scazuta rata de refuz al vizelor din toata…