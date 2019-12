Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anuntat ca fortele americane au lovit duminica trei baze din Irak si doua din Siria ale militiei siite Kataib Hezbollah sustinute de Iran. Conform Pentagonului,...

- Turcia nu poate face fata unui val de migranti din Siria, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca natiunile europene vor simti impactul unui astfel de aflux daca nu inceteaza violentele in regiunea Idlib din Siria, relateaza Reuters. Adresandu-se cu ocazia unei ceremonii de…

- SUA si-au incheiat retragerea militara din nord-estul Siriei, mentinand un numar de circa 600 de militari in restul tarii dupa repozitionarea si reducerea efectivelor, a declarat ministrul apararii, Mark Esper, intr-un interviu acordat agentiei Reuters dupa summitul NATO de la Londra, potrivit AGERPRES.…

- Ramasitele trupesti ale lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost aruncate in mare dupa raidul militar american care l-a vizat pe liderul gruparii Statul Islamic (SI) in Siria, au confirmat luni responsabili ai Pentagonului, citat de AFP si Reuters. Un responsabil citat de AFP, care s-a exprimat sub acoperirea…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a asigurat marti ca Washingtonul intentioneaza sa-i readuca in Statele Unite pe militarii americani care se retrag din Siria si nu urmareste sa prelungeasca sederea acestora in Irak pe termen nedefinit, transmite Reuters. "Scopul nu este (ca soldatii americani)…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Oficiali kurzi din Siria au salutat, miercuri, indemnul Rusiei adresat acestora de a deschide un dialog cu autoritațile siriene și au apelat la Moscova pentru asumarea rolului de garant in cadrul negocierilor, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marți ca discuțiile cu Statele Unite privind stabilirea unei zone de securitate in nord-estul Siriei nu au dat rezultatele dorite, astfel ca țara sa va fi nevoita sa ia propriile masuri in acest sens, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…