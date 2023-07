Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a salutat adoptarea, joi, de catre Senatul Statelor Unite ale Americii a legii privind autorizarea bugetului apararii SUA - National Defense Authorization Act/NDAA care include si proiectul de lege Black Sea Security Act, printr-un amendament introdus de senatorii Jeanne…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta vineri adoptarea de catre Senatul Statelor Unite ale Americii, la 27 iulie 2023, a legii privind autorizarea bugetului apararii SUA (National Defense Authorization Act/NDAA) care include și proiectul de lege Black Sea Security Act.Legea privind autorizarea bugetului…

- Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat joi seara legea care autorizeaza bugetului apararii - National Defense Authorization Act (NDAA). In cadrul NDAA, a fost aprobat și proiectul de lege Black Sea Security Act, printr-un amendament introdus de senatorii Jeanne Shaheen și Mitt Romney, care confirma…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au plecat, vineri dimineața, intr-o operatiune de salvare a unei persoane aflata in Marea Neagra, la 80 de mile travers de Mangalia. Potrivit Ziua de Constanța, este vorba despre sportivul roman Alexandru Dumbrava. ARSVOM a…

- Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rand. Administrația militara din orașul port la Marea Neagra a confirmat ca apararea anti-aeriana a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croaziera. ????????????????…

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka ar putea sa esueze pe plajele de la Marea Neagra. Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka (sudul Ucrainei) ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele…

- Turistii vor avea la dispozitie, incepand din 16 iunie, 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Negre si cu Delta Dunarii. „Din 16/17 iunie 2023, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului de transport estival…

- Autoritațile de la Varșovia au dat detalii suplimentare despre interceptarea, deasupra Marii Negre, a unei aeronave de patrulare poloneze de catre un avion de vanatoare rusesc, menționand ca pilotul rus a trecut prin fața aparatului L410 Turbolet la o distanța de numai 5 metri. Potrivit politistilor…