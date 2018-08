Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Iran au arestat 67 de persoane intr-o operatiune de combatere a infractiunilor financiare si a coruptiei, in contextul in care tara se confrunta cu sanctiuni noi impuse de catre Statele Unite, relateaza Reuters.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, sustine ca a fost tinta unei tentative de asasinat. O drona plina cu explozibil a fost detonata deasupra scenei unde liderul de la Caracas tinea un discurs. Liderul a scapat nevatamat. Nicolas Maduro i-a identificat deja si pe cei care, crede el, au fost in spatele…

- Majoritatea rusilor pun la indoiala faptul ca astronautii americani au ajuns pe luna in 1969, iar Statele Unite au falsificat date pentru a dovedi contrariul, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), informeaza agentiile de presa EFE si RBK. Autoritatile…

- O noua oportunitate de business in domeniul financiar de asigurari a luat naștere la inițiativa unei tinere și active companii de brokeraj de asigurari și pensii private. Doi tinerei antreprenoi, foști lucratori in corporații, Catalin Vasile și Alexandra Bratescu, au fondat in urma cu mai bine de 8…

- Autoritațile din Statele Unite au anunțat ca ramașițele a 55 de soldați americani uciși in timpul Razboiului Coreean vor fi restituite de catre Coreea de Nord in aproximativ doua saptamani, relateaza The Washington Post, informeaza Mediafax.Este pentru prima data in ultimii 13 ani cand oficialii…

- China a avertizat Statele Unite ca ințelegerile privind comerțul și afacerile intre cele doua țari sunt nule daca Washingtonul impune noi sancțiuni comerciale, inclusiv crescand taxele vamale, potrivit unui comunicat difuzat de agenția oficiala chineza de știri Xinhua, potrivit Reuters online.Citește…

- Un grup de oameni de afaceri americani ar putea investi in dezvoltarea productiei de usturoi de Copalau, a declarat, joi, directorul Directiei pentru Agricultura Botosani, Cristian Delibas. Potrivit acestuia, o delegatie americana a avut, in aceasta saptamana, intalniri cu producatorii…