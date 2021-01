Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA, situata in fata Capitoliului unde Joe Biden urmeaza sa depuna juramantul azi, a primit o amenintare cu bomba, anunța agerpres . „Cladirea si imprejurimile sale au fost verificate si nu a existat o evacuare”, a precizat un oficial pentru France Presse. Inalta Curte este inchisa…

- Este alerta cu bomba, sambata seara, la Primaria Pitești. Un barbat a sunat la o unitate de poliție in a doua zi de Craciun și a spus ca daca nu va primi 5.000 de euro va arunca in aer Primaria,...

- Potrivit unor surse juridice, decizia de astazi a Curtii de Apel Iasi suna in felul urmator: "In temeiul art. 598 alin. 1 lit. c teza I din Codul de procedura penala, admite contestatia la executare formulata de inculpata Dorobat Carmen Mihaela impotriva Deciziei penale nr. 896/20.11.2020 pronuntate…

- Oamenii legii au reușit sa identifice barbatul care la data de 9 noiembrie a sunat la 112 și a spus ca in incinta Curții de Apel Chișinau este amplasat un obiect exploziv. Este vorba despre un barbat de 44 de ani, originar din raionul Strașeni, anterior judecat pentru comiterea unui furt.

- Alerta cu bomba anunțata ieri la sediul Curții de Apel Chișinau s-a dovedit a fi falsa. Potrivit Poliției, in urma verificarilor cladirii cat și in adiacentul acesteia, de catre specialiștii din cadrul seviciului ”BOMBTEH”, careva obiecte suspecte sau explozibile nu au fost

- Alerta cu bomba la Curtea de Apel. Forțele de ordine au evacuat toți angajații și cetațenii care la moment se aflau in incinta cladirii. La moment toate serviciile specializate activeaza la fața locului.