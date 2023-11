SUA acuză Amazon că la cererea lui Jeff Bezos a inundat rezultatele căutărilor cu reclame irelevante, pentru profit ”La o intalnire cheie, domnul Bezos si-a indrumat directorii ”sa [accepte] mai multe defecte”, ca o modalitate de a creste numarul total de reclame afisate si de a creste profiturile din publicitate ale Amazon”, a scris FTC intr-o sectiune publica a plangerii. Agentia a spus ca reclamele cu defecte se refera la cele care sunt irelevante sau doar oarecum relevante pentru ceea ce cauta un utilizator. Agentia si 17 state au dat in judecata compania la sfarsitul lunii septembrie pentru ca si-ar fi folosit puterea de monopol pentru a creste preturile pe internet, in timp ce a degradat experienta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

