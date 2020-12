Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba nu vor fi vaccinati impotriva Covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Șeful Tesla sugereaza ca gigantul american ar putea intra pe piața indiana, anul viitor Directorul general al Tesla, Elon Musk, a indicat vineri ca producatorul american de vehicule electrice ar putea intra pe piata indiana anul viitor, transmite Reuters. "Anul viitor cu siguranţă", a scris…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat pe Twitter ca el si Prima Doamna, Melania Trump, au fost testati pozitiv la noul tip de coronavirus, informeaza vineri AFP si Reuters. "In seara aceasta, Prima Doamna si eu insumi am fost testati pozitiv la COVID-19", a anuntat pe Twitter presedintele…