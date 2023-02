SUA a doborât balonul chinezesc aflat deasupra Oceanului Atlantic Vești de ultima ora din Statele Unite. Armata americana a doborat balonul suspect de spionaj chinezesc deasupra Oceanului Atlantic, afirma un oficial american, transmite CNN. Același oficial a precizat și ca președintele Joe Biden a aprobat doborarea balonului. Mai departe, mijloacele Marinei și ale Pazei de Coasta sunt in așteptare, daca va fi necesar, pentru eventuale eforturi de recuperare, a declarat un oficial al apararii pentru CNN inainte de doborarea balonului. Amintim ca balonul a fost observat pentru prima data pe cer deasupra statului Montana la inceputul acestei saptamani și a calatorit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

