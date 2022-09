Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu are mari așteptari de la meciul dintre West Ham și FCSB, din grupele Conference League. Despre atacantul transferat de Gigi Becali, Andrea Compagno, spune ca „nici nu o sa atinga mingea”. Partida West Ham - FCSB, programata…

- Mario Balotelli (32 de ani), atacantul lui Adana Demirspor, și-a infuriat teribil antrenorul, pe conaționalul Vincenzo Montela. Echipa celor doi a caștigat cu Umranyiespor, scor 1-0, in etapa #4 din campionatul Turciei. Balotelli a luat insa prim-planul, cu o faza in repriza secunda care l-a infuriat…

- Extrovertitii au mai multe sanse sa dea instantaneu o solutie unei probleme. Introvertitii, pe de alta parte, se simt mai confortabili cand iau decizii bine gandite. Nu le place sa fie zoriti, repeziti si pusi la colt doar fiindca nu-s ca seful iute ca piperul. Pentru extrovertiti, recunoasterea sociala…

- Trustul Pro TV a cumparat drepturile de transmitere a meciurilor de handbal din Liga Naționala, masculina și feminina, dar și meciurile echipelor naționale de handbal, jocurile din Cupa Romaniei și cele din SuperCupa Romaniei. Meciurile ar urma sa fie transmise pe canalele Pro Arena și pe platforma…

- Casa Alba enumera tensiunile in privința Taiwanului și razboiul din Ucraina printre subiectele care vor fi abordate in discuția telefonica dintre președintele SUA, Joe Biden, și al Chinei, Xi Jinping, care este așteptata sa aiba loc in aceasta saptamana. Insa miza adevarata - potrivit unei analize Politico…

- Au fost distribuite in mediul online imagini cu președintele rus Vladimir Putin, in care acesta este aparent nerabdator și descumpanit in timpul in care este lasat sa aștepte cateva zeci de secunde sosirea omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan. „Acele 50 de secunde in care Erdogan l-a facut pe Putin…

- In acest moment, statul roman trebuie sa isi faca treaba. In primul rand, nu s-au marit taxe, s-au scos niste exceptii din Codul Fiscal, lucru prevazut iarasi in PNRR si am vazut si ceilalti auditori financiari externi au venit cu aceeasi solutie, in primul rand Romania sa inceapa digitalizarea si sa…

- In anul in care statul cauta sa adune mai mulți bani la buget, iar politicienii vorbesc despre posibilitatea introducerii de noi taxe, bonul fiscal ramane in continuare scump la vedere. O echipa Digi24 a cumparat mai multe produse și servicii obișnuite și a observat ca statul pierde aproximativ 16%…