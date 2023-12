A murit actorul din „Love Story”. Ryan O’Neal avea 82 de ani

Actorul american Ryan O’Neal, cunoscut pentru rolurile din filmele lui Stanley Kubrick, „Love Story” şi „Barry Lyndon”, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de... The post A murit actorul din „Love Story”. Ryan O’Neal avea 82 de ani appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]