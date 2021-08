Nu este o noutate faptul ca varianta Delta se raspandește rapid și este din ce in ce mai contagioasa. Potrivit unui studiu britanic, aceasta nu doar ca este periculoasa, insa comparativ cu celelalte variante ale coronavirusului, Delta crește riscul de spitalizare. „Analiza noastra arata ca daca nu am avea vaccinarea, o epidemie cauzata de varianta Delta ar pune o povara mai mare asupra sistemului de sanatate decat daca ar fi cauzata de varianta Alpha”, a subliniat Anne Presanis, coautor al studiului . Varianta Delta, identificata pentru prima data in India, este cu aproximativ 60% mai contagioasa…