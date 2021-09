Studiu: Vaccinurile anti-coronavirus reduc cu peste 70% riscul de spitalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate ar avea șanse DUBLE de a fi purtatori asimtomatici de coronavirus. STUDIU The Lancet Persoanele vaccinate ar avea șanse DUBLE de a fi purtatori asimtomatici de coronavirus. STUDIU The Lancet Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat…

- Rezultatele unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet arata ca persoanele vaccinate cu schema completa au un risc de peste 70% mai mic sa fie spitalizate dupa ce s-au infectat cu COVID-19, comparativ cu cele nevaccinate, relateaza EFE, citata de Agerpres.Rezultatele studiului, numit ”ZOE…

- Un studiu realizat de cercetatori de la Oxford, cel mai amplu derulat pana in prezent despre efectele secundare ale vaccinurilor anti-Covid, arata ca riscul de a dezvolta cheaguri de sange este mult mai mic la persoanele vaccinate in comparație cu persoanele care au trecut prin boala, informeaza News.ro…

- O analiza realizata de ZOE Covid App Study pe 400.000 de persoane vaccinate cu doua doze de vaccin al Pfizer/BionTech arata ca la o luna de la inoculare eficacitatea a fost de 88%. Cu toate acestea, eficacitatea a scazut la 74% dupa cinci-sase luni, relateaza HotNews.ro .In acelasi studiu, o analiza…

- Rezultatele unui amplu studiu britanic arata ca persoanele care au incheiat schema de vaccinare impotriva coronavirusului au de trei ori mai putine sanse sa se imbolnaveasca, comparativ cu cele care nu sunt imunizate, scrie AFP, citata de News . Studiul a fost realizat de Imperial College din Londra…

- Precizarile vin in contextul in care unii oficiali locali americani și Organizația Mondiala a Sanatații au recomandat purtarea in continuare a maștilor de protecție, chiar și de persoanele vaccinate complet, ca masura de precauție in fața variantei Delta a SARS-CoV-2.Walensky și alți experți susțin…

- Vaccinurile protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, afirma luni secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care citeaza un studiu britanic. ‘Vaccinurile ne protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2! Un studiu britanic publicat in revista medicala…