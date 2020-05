Stiri pe aceeasi tema

- Expertii au prezentat mai multe scenarii prin care am putea trece in urmatorii doi ani. Stiri pe aceeasi tema Inca 16 decese cauzate de Covid-19. Cercetatorii de la Universitatea din Minnesota, Statele Unite, au specificat, in urma investigatiilor, ca noul coronavirus ar putea sa ne influenteze in urmatoarele…

- Noul coronavirus ucide de doua ori mai mult in cartierele defavorizate din Anglia, iar membrii minoritatilor etnice mor de COVID-19 in numar mai mare decat albii, releva doua studii distincte aparute vineri, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.Dupa studierea a peste 20.

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%), arata datele publicate joi de Eurostat.Citește…

- Aplicatia dezvoltata de Apple si Google are potentialul de a monitoriza mai mult de o treime din populatia lumii si risca sa genereze controverse privind protectia sferei private, noteaza agentia de presa Bloomberg.Apple si Google au anuntat vineri seara ca au decis sa colaboreze pentru crearea…

- Jumatate din populatia lumii traieste sub restrictii din cauza pandemiei! Aproape patru miliarde de oameni din 90 de tari sunt afectati de masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului. Ultima pe lista restrictiilor este Thailanda, unde autoritatile au suspendat si zborurile internationale pentru…

- Valoarea totala a jucatorilor din cele mai importante cinci campionate de fotbal din Europa va scadea cu 28%, de la 32,7 miliarde la 23,4 miliarde euro, daca niciun meci nu se va mai disputa pana la sfarsitul lunii iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si niciun contract cu va fi reinnoit, se…

- Coronavirusul este o problema la nivel global, iar in aceste momente peste o treime din populația lumii se afla izoltata, iar recent India a anunțat ca toți cetațenii vor intra și ei in carantina.

- Avioanele au nevoie de distante mai lungi pentru a putea decola din cauza incalzirii globale, conform unui nou studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie si Grecia, transmite agerpres.ro.