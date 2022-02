Studiu: Detectarea coronavirusului prin examen oftalmologic

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul valului Omicron, medicii au raportat o creștere a numarului pacienților care acuza dureri de spate și musculare. Datele colectate din diverse țari confirma acest simptom, scrie The Jerusalem Post. Cauza durerii de spate s-ar explica prin creșterea nivelului inflamației in organism, deoarece…

- Varianta Omicron, extrem de contagioasa, are un numar mare de mutații (46) multe dintre ele unice, specifice, care fac ineficienți anticorpii preexistenți, explicand rata mare de infectari, a constatat un nou studiu efectuat la Universitatea din Minnesota, transmite The Jerusalem Post. Studiul ”Varianta…

- Potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat la Sheba Medical Center, varianta Omicron ramane infecțioasa chiar și in randul persoanelor vaccinate contra Covid cu doza a patra, transmite The Jerusalem Post. A patra doza de vaccin Pfizer impotriva coronavirusului crește nivelul de anticorpi…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a demarat evaluarea cererii Pfizer Europa de autorizare condiționata de punere pe piața a medicamentului antiviral Paxlovid, administrat pe cale orala, transmite Agenția Național a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). ”Cererea este pentru tratamentul…

- Pfizer a anuntat ca vaccinul anti-COVID adaptat la varianta Omicron va fi gata in martie, iar Mikael Dolsten, directorul științific al Pfizer, a declarat pentru Business Insider ca testele pe oameni vor incepe pana la sfarsitul lunii ianuarie."Vom incepe testele pana la sfarșitul lunii ianuarie, cand…

- Un nou test mai rapid și mai fiabil comparativ cu cele folosite in prezent a fost pus la punct de cercetatorii de la și societatea Yorkshire Paraytec. Noul test detecteaza prezența Covid-19. O soluție mai precisa și mai puțin costisitoare comparativ cu dispozitivele folosite in prezent. Daca actualul…

- Persoanele vaccinate impotriva Covid cu cele doua doze Pfizer / BioNTech in lunile ianuarie si februarie au prezentat o probabilitate cu 51% mai mare de a se infecta in iulie, fata de cei care s-au vaccinat in martie sau aprilie. Studiul a fost facut de o echipa de cercetatori de la Institutul Kenyon…

- Postul britanic BBC citeaza ultimul raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform caruia „lumea nu a realizat progrese consistente in lupta cu pandemia”. OMS mai evidențiaza ca acest lucru s-a produs din „lipsa unei colaborari autentice”, care „lasa lumea nepregatita pentru urmatoarea pandemie”.…