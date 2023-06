Stiri pe aceeasi tema

- 57,5% dintre medicii sub 35 de ani au vorbit despre o intentie probabila (40,3%) sau una sigura (17,2%) de a migra, arata un studiu dat publicitatii joi intr-o conferinta de presa de Colegiul Medicilor din Romania, informeaza AGERPRES . Potrivit studiului, tendinta declarata de a migra scade odata cu…

- Un studiu realizat de Colegiul Medicilor impreuna cu Facultatea de Sociologie a Universitații București releva o realitate ingrijoratoare: 32% dintre medici au un risc crescut de epuizare, iar 52% au un risc mediu.

- Medicii și asistentele din Federatia „Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, unitatile sanitare, fara ca activitatea acestora sa fie intrerupta. „Joi, 15.06.2023, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii unitatilor,…

- In sistemul medical din Republica Moldova muncesc 1 627 de medici de familie. Datele au fost facute publice de Ministerul Sanatații in contextul marcarii Zilei Internationale a Medicului de Familie. Conform sursei citate, in acest an evenimentul poarta genericul „Medicii de familie: inima asistenței…

- Jumatate dintre angajatii romani stiu ce salarii au colegii lor, iar peste o treime (38%) dintre cei care nu le cunosc ar vrea sa detina aceste informatii, reiese dintr-un studiu publicat marti, intocmit de o companie de cercetare. Datele centralizate de Reveal Marketing Research arata ca 5 din 10 angajati…

- Jumatate dintre angajatii romani stiu ce salarii au colegii lor, iar peste o treime (38%) dintre cei care nu le cunosc ar vrea sa detina aceste informatii, reiese dintr-un studiu publicat marti, intocmit de o companie de cercetare.Datele centralizate de Reveal Marketing Research arata ca 5 din 10…

- In perioada 5-7 mai 2023, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, alaturi de parteneri, va invita in inima Cetații Alba Carolina, pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, la cea de-a XIV-a ediție a Targului de cArte Alba Transilvana. Așa cum v-am obișnuit…

- Mii de tineri medici britanici incep marti o greva de patru zile pentru a reclama salarii mai bune in plina criza a costului vietii, o actiune care pune presiune asupra unui serviciu de sanatate deja la limita, noteaza AFP. ‘Aceasta este cea mai perturbatoare mobilizare din istoria NHS (serviciul public…