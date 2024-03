A murit Daniel Barbu, fostul ministru al Culturii Zi de doliu in politica romaneasca. Unul dintre cei mai respectați miniștri pe care Romania i-a avut la Cultura, Daniel Barbu, a incetat luni din viața, la varsta de 67 de ani, in urma unei lungi suferințe. Istoric roman și fost ministru al Culturii in perioada decembrie 2012 – decembrie 2013, Daniel Barbu, a murit in urma unei lupte indelungate cu o forma de cancer. Fostul profesor va fi inmormantat joi, 21 martie, de la ora 10:00, la biserica Sf. Tereza din București (langa cimitirul Bellu catolic). Vestea dispariției fostului ministru al Culturii a fost data de Facultatea de Teologie romano-catolica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

