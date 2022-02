Studiu: Care este vinul cu cele mai mari beneficii pentru sănătate? „Un pahar de vin roșu inainte de masa”, aceasta este recomandarea medicilor. Studii recente arata ca vinul „Pinot noir” poate fi cel mai bun pentru sanatate, datorita faptului ca acesta conține mai mult resveratrol decat alte soiuri. Conform celebrei clinici Mayo, „Resveratrolul poate preveni afecțiunile vaselor de sange, reduce colesterolul de joasa densitate (LDL, colesterolul „rau”) și preveni cheagurile de sange”. Resveratrolul este un fungicid natural aflat in pielițele strugurilor și care le ferește de mucegai; nivelurile de resveratrol sunt mai mari in soiurile de struguri cu pielițe subțiri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

