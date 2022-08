Tutunul și alcoolul sunt principalii factori de risc pentru aproape jumatate din cancerele diagnosticate la nivel mondial, arata un studiu publicat vineri, transmite AFP. “Conform analizei noastre, 44,4% dintre decesele cauzate de cancer la nivel mondial (…) sunt atribuite unui factor de risc care a fost masurat”, se arata in studiul publicat in revista medicala britanica “The Lancet” si realizat in cadrul Global Burden of Disease, un vast program de cercetare finanțat de fundația Bill Gates. Concluziile studiului confirma ceea ce medicii avertizeaza in mod constant: tutunul este de departe principalul…