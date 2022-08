Studiu: Apa de pe Pământ este de origine extraterestră Analiza compozitiei probelor de materie aduse de pe asteroidul Ryugu de o misiune spatiala japoneza acrediteaza teoria unei origini extraterestre a apei, potrivit unui studiu publicat luni in revista stiintifica Nature Astronomy, relateaza AFP. Asteroizii de tip C, precum Ryugu (foto NASA), „bogati in substante volatile (capabile sa treaca cu usurinta de la starea solida la starea gazoasa) si organice (sau carbonice), ar fi putut fi una dintre principalele surse de apa de pe Pamant”, potrivit studiului la care au participat cercetatori japonezi si straini. „Contributia la Terra a substantelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

