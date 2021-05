Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE, potrivit…

- Anticorpii dezvoltați in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 persista in organism cel puțin 8 luni in majoritatea cazurilor, arata un studiu realizat de spitalul San Raffaele dn Milano si de Institutul Su...

- Anticorpii care neutralizeaza coronavirusul persista in organismul pacienților care au trecut prin boala cel puțin opt luni de la infecție in majoritatea cazurilor, susține un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele și de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, conform Agerpres , care…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, indica un studiu realizat de doua institute din Italia.

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE, potrivit…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE. Pacientii…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE. Pacientii…

- Copiii cu varste mai mici de 10 ani prezinta niveluri de anticorpi mai mari dupa infectarea cu noul coronavirus in comparatie cu adolescentii si cu adultii, potrivit unui studiu publicat luni, relateaza AFP. Acest studiu, realizat de Weill Cornell Medicine si publicat in revista stiintifica…