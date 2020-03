Studiu: 99% dintre cei care au murit de coronavirus au avut altă boală Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o creștere de 150% in saptamana trecuta, autoritațile din domeniul sanatații au creat un studiu pentru a ajuta la combaterea raspandirii bolii. Italia are peste 31.500 de cazuri confirmate de boala. Noul studiu ar putea oferi cunoștințe legate de rata de deces din Italia, deoarece aproximativ 8% din totalul persoanelor infectate au decedat, rata fiind mai mare decat in alte țari. Institutul de la Roma a examinat inregistrarile medicale pentru aproximativ 18% din deceselerovocate de coronavirus, constatand ca doar trei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

