- Intrebat, miercuri seara, daca poate anunta numele candidatului PNL pentru Primaria Bucuresti, Nicolae Ciuca a raspuns: ”Nu inca”. ”Pentru aceasta pozitie, in momentul de fata, la nivelul PNL exista in desfasurare o serie de analize. Avem posibil candidat in persoana lui Sebastian Burduja, care este…

- Persoanele care se confrunta cu Covid-ul lung au deficiente de memorie si cognitive masurabile echivalente cu o diferenta de aproximativ sase puncte de IQ, sugereaza un studiu, scrie The Guardian, citat de News.ro. Studiul, care a evaluat peste 140.000 de persoane in vara anului 2022, a aratat ca Covid-19…

- F.T. Saptamana trecuta, oamenii legii din Prahova, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean Școlar Prahova, au desfașurat o serie de acțiuni la mai multe instituții de invațamant din județ – respectiv, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj Napoca a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa, bilanțul pentru anul 2023. Au fost 110.137 prezentari in cadrul UPU, au fost consultați in ambulatoriu 163.698 de pacienți, iar 52.354 au fost externați din cadrul spitalului. Este un numar impresionant…

- Știm cu toții ca desparțirea este grea, insa aparent creierul ar putea avea un mecanism care ne ajuta sa trecem mai ușor peste separare, relateaza The Guardian. Savanții care au studiat rozatoarele de camp spun ca aceste animale, care formeaza relații monogame, experimenteaza o explozie de dopamina,…

- Ultimii 3 ani piața de gaze naturale a trecut prin multiple crize și a suferit de o volatilitate mare in ceea ce privește prețul de achiziție al gazelor naturale. O concluzie importanta care se poate desprinde este faptul ca prețul gazelor naturale din Ro

- Owen Monroe, un copil de aproape 21 de luni, devine simbolul unui miracol medical dupa ce a devenit primul pacient din lume care a suferit cu succes un transplant parțial de inima la doar 17 zile de la naștere.

- Un amplu studiu suedez a scos la iveala un paradox in ceea ce priveste persoanele diagnosticate cu o teama excesiva de boli grave: acestea tind sa moara mai devreme decat persoanele care nu sunt foarte vigilente cu privire la problemele de sanatate, relateaza News.ro.