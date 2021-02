Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea persoanelor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani, iar doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit unui studiu realizat…

- Evenimentul zilei de ieri a fost, fara indoiala, ceremonia de investirea a lui Joe Biden, in funcția de Președinte a Statelor Unite. Deși Donald Trump n-a participat la ceremonie, acesta a lasta o scrisoare pentru viitorul președinte, așa cum spune tradiția. Joe Biden a spus ca nu vrea sa vorbeasca…

- Peste 300.000 de mii de romani s-au vaccinat pana luni, 18 ianuarie, la orele 15:30. Platforma de programare a inceput sa funcționeze de vineri dupa-amiaza, iar mulți dintre cei care au incercat sa se programeze/sa-și programeze parinții trecuți de 65 de ani au reclamat probleme cu funcționarea acesteia.…

- 27% dintre romani din mediul urban nu sunt de acord sa se vaccineze acum, dar pe termen mai lung, 85% s-ar vaccina impotriva COVID-19. Principalele preocupari vizeaza eficiența vaccinului la mutațiile viitoare ale virusului, reacțiile adverse imediate și capacitatea statului de a imuniza populația,…

- 63% dintre participanții la studiul facut de IRES declara ca vor petrece seara dintre ani acasa, doar cu persoanele cu care locuiesc. In schimb, deși sunt restricții, 5% dintre romani spun ca totuși vor merge in vizita la rude sau prieteni. 8% dintre romani vor fi singuri. Doar un roman din 100 spune…

- Peste jumatate dintre angajatii din tara noastra (54%) simt ca sunt sustinuti de angajatorul lor, mental si emotional, in timpul pandemiei, fata de media globala, de 71%, conform unui studiu realizat de o companie in domeniul serviciilor de resurse umane. "Izbucnirea pandemiei de Covid-19 in acest an…

- Exact. Un studiu recent arata ca peste 30% dintre cei care folosesc aplicațiile de dating o fac din… plictiseala. Un sfert dintre ei zic ca le-au folosit ca sa iși faca prieteni cu interese comune și aproape 15% dintre cei intervievați vor doar sa aiba cineva cu care sa vorbeasca. Doar 13% sunt useri…

- Un studiu facut recent spune ca aproape jumatate dintre romani ar vrea sa isi cumpere un telefon nou anul viitor, dar nu orice telefon, ci unul cu acces la 5G. Barbații intre 30 și 41 de ani ar fi cei mai doritori de a face achiziția asta. De ce? Pentru ca vor viteza mare la... View Article