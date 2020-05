Paramount Pictures si compania de divertisment Sega Sammy pregatesc o continuare (sequel) la filmul science-fiction de aventuri "Sonic the Hedgehog" (2020), care a transpus pe marile ecrane aventurile celui mai renumit arici din lumea jocurilor video, relateaza EFE.



Revista Variety a asigurat joi ca aceasta continuare se va afla sub supravegherea responsabililor filmului original: Jeff Fowler va fi din nou regizor iar Pat Casey si Josh Miller vor scrie scenariul. Deocamdata nu au fost oferite detalii privind distributia viitorului film.



"Sonic the Hedgehog" este o comedie…