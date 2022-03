Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, ca Romania se pregatește pentru ridicarea restricțiilor, dar cu precauție. Masurile se vor lua gradual, odata cu scaderea numarului de cazuri noi, care se va corela și cu gradul de ocupare al secțiilor ATI. ”In țarile europene, in care s-a decis…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. In acest an, 100.000 de muncitori straini ar putea ajunge in Romania, numarul fiind dublu fața de cel aprobat anul trecut. Ministerul Muncii a cerut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca tulpina Omiron a inceput sa se transmita „sporadic” comunitar in Romania. „Incepe sa fie transmitere comunitare, este sporadica, este posibil sa asistam la o transmitere comunitara susținuta in viitor”, a declarat Alexandru Rafila. „Daca un…