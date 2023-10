Studenții de la UMF Iași protestează fiindcă li se predă după materiale învechite Revolta printre studenții mediciniști din Iași. Studentii Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” din Iasi critica dur conducerea universitații care, de mai bine de patru luni, nu le ia in seama solicitarile și problemele refuzand astfel orice dialog cu ei. La finalul lunii iunie 2023, mai bine de 1.000 de studenți de la UMF Iași au protestat impotriva deciziilor conducerii universitații de a majora taxele de cazare si scolarizare, de impunere a prezentei obligatorii la cursuri in condițiile in care majoritatea profesorilor citesc la cursuri din prezentari, bibliografii si materiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

