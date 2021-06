Stiri pe aceeasi tema

- O studenta americana, in varsta de 34 de ani, data disparuta, a fost gasita moarta in Rusia. Ultimele informații despre fata au fost transmise pe 15 iunie. Autoritațile ruse au transmis ca au identificat persoana data disparuta in regiunea Nijni Novgorod, sambata, 19 iunie. Cum a disparut studenta Potrivit…

- Trupul unei studente americane, care disparuse saptamana trecuta, a fost gasit intr-o padure din Rusia, scrie EuroNews. In ultimul mesaj pe care il trimisese mamei sale a scris ca se afla intr-o mașina cu un necunoscut.

- Un apel la 112 anunța ca o tanara a fost gasita fara suflare in camera sa. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției. Studenta in varsta de 23 de ani era din Botoșani.Parinții fetei au intrat in panica, atunci cand fiica lor nu a raspuns la telefon.Poliția cerceteaza acum cazul. Deocamdata,…

- Fata se numea Carmen Macovei si avea 19 ani. Ea era studenta in primul an la Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi". Cei care au cunoscut-o sunt socati de vestea mortii ei. Iata ce au scris apropiatii pe retelele de socializare:…

- Oamenii legii au inceput o ancheta dupa ce o tanara de 19 ani, din Botosani, a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un camin studentesc din campusul Tudor Vladimirescu din Iasi, informeaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca fata a fost gasita sambata seara de portarul caminului…

- O tanara studenta, in varsta de 23 de ani, a fost gasita moarta intr-un camin din Iasi. Politistii sositi la fata locului nu au gasit urme de violenta pe trupul fetei, insa iau in considerare atat suicidul, cat si o posibila crima, informeaza publicatia locala Buna Ziua Iasi . Tanara studenta in varsta…

- O fetita in varsta de 8 ani din Franta, rapita marti in Vosges (est) la cererea mamei sale, a fost gasita impreuna de aceasta "intr-un imobil ocupat ilegal din comuna Sainte-Croix" in cantonul Vaux, in Elvetia, a anuntat duminica procurorul Republicii din Nancy, relateaza AFP. "Investigatiile…