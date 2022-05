Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in securitate cibernetica ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale au blocat in acest sfarsit de saptamana mii de atacuri malitioase indreptate asupra site-urilor unora dintre cele mai importante institutii din Romania. „Este o crestere semnificativa, pe anumite pagini web depasindu-se…

- Serviciul de Informații și de Securitate a Republicii Moldova a blocat mai multe site-URI de știri care publica informatii false in contextul starii de urgența. Astfel, au fost sistate portalurile sputnik.md, gagauznews.md și ehomd(.)info.

- Autoritațile ucrainene au declarat saptamana aceasta ca au vazut avertismente online ca hackerii se pregatesc sa lanseze atacuri majore asupra agențiilor guvernamentale, bancilor și sectorului apararii.Ucraina a suferit o serie de atacuri cibernetice pe care Kiev le-a atribuit Rusiei. Moscova, care…