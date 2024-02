Stiri pe aceeasi tema

- Bit Sentinel și Orange Romania anunța deschiderea inscrierilor in programul național de securitate cibernetica pentru liceeni și studenți, UNbreakable Romania, ediția 2024 31 ianuarie 2024. Bit Sentinel, companie specializata in

- Bit Sentinel, companie specializata in servicii de securitate cibernetica, și Orange Romania, operatorul local cu cea mai performanta rețea, anunța deschiderea inscrierilor pentru cea de-a șaptea ediție a UNbreakable Romania, program conceput sa-i sprijine pe liceeni și studenți sa se indrepte catre…

- Baza de date a Camerei Deputaților a fost sparta marți de hackeri, dupa o breșa de securitate, scrie HotNews.ro. Secretariatul General al forului legislativ a confirmat incidentul. ”A avut loc, intr-adevar, o bresa de securitate. In acest moment, nu avem nicio solicitare de rascumparare a datelor. Ca…

- Proiectul de Lege introduce prevederi exprese care sa asigure asumarea de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) a calitatii de autoritate competenta la nivel national, in domeniul securitizarii, pentru entitatile aflate sub supravegherea/monitorizarea sa, in aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.402,…

- Liceul Tehnologic, „Grigore C. Moisil” realizeaza in aceasta perioada sondaje de opinie despre instruirea in securitate cibernetica pentru a colecta perspective importante despre starea și nevoile instruirii in domeniul securitații cibernetice din județul Buzau. Pe baza rezultatelor sondajelor, va fi…

- In perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii Serviciului de Ordine Publica - Compartimentul Sisteme de Securitate, impreuna cu politisti din cadrul politiilor orasenesti si sectiilor de politie efectueaza verificari in domeniul sistemelor de securitate, pe raza de intregului judet. Astfel,…

- „Traversam un moment complicat. Amenințarilor de securitate li se adauga cele economice”, spune președintele Senatului, Nicolae Ciuca, la ședinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata aniversarii Zilei Nationale a Romaniei.„Ziua Naționala este un prilej pentru noi toți de a…

- Google a lansat un nou centru de securitate cibernetica in Malaga și a anunțat un program amplu de formare in securitate cibernetica in valoare de 10 milioane de dolari, prin intermediul Google.org și in colaborare cu European Cyber Conflict Research Incubator.