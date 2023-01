Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie facuta reforma pensiilor pentru 80% din veniturile pe care le avem merg catre asistența și salariile administrației publice, a declarat Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finanțelor.

- Cu exact o zi inainte de a incepe seria jocurilor amicale din aceasta iarna, SCM Zalau a realizat un transfer de marca, clubul zalauan ajungang la un acord cu muntenegreanul Stefan Nikolic. In varsta de 32 de ani, Nikolic este dublu campion al Romaniei cu Steaua Bucuresti, formatie cu care a castigat…

- Wizz Air a anunțat astazi ajustarea rețelei și planuri de optimizare a pieței in ceea ce privește operațiunile sale din Romania, pentru a reflecta contextul economic in schimbare, care nu a permis operarea bazei intr-un mod viabil. Astfel, compania aeriana inchide astazi, 10 ianuarie, baza din Bacau…

- Ministerul Finanțelor pregatește o noua taxa ce va fi aplicata in Romania. Potrivit instituției, masura este una comuna și coordonata la nivelul intregii Uniuni Europene și „permite, in spiritul solidaritații, generarea de venituri suplimentare pentru ca autoritațile naționale sa ofere sprijin financiar…

- Romania are 500.000 de investitori in criptomonede, de patru ori mai mulți ca la Bursa de Valori București, a declarat Vlad Mercori, CEO StakeBorg, in cadrul conferinței The StakeBorg Talks. Pentru a proteja investitorii in criptomonede și, totodata, pentru a impulsiona competitivitatea Romaniei in…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 32 de milioane euro, notificata de Romania pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza reimpaduririle. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, remis vineri AGERPRES , schema va fi finantata in intregime…

- VIDEO| A fost inaugurat Podul Minciunilor din Blaj, o structura unica in Romania: Franghiile metalice iluminate ii dau o imagine aparte VIDEO| A fost inaugurat Podul Minciunilor din Blaj, o structura unica in Romania: Franghiile metalice iluminate ii dau o imagine aparte Podul Minciunilor” a fost inaugurat…

- La inceputurile sale, eMAG a fost un mic magazin online, specializat in produse electro-IT. De atunci și pana in prezent, timp de 20 de ani, specialiștii celui mai mare retailer online au cautat in permanența sa faca mereu lucrurile cat mai bine pentru a-și satisface clienții fideli.Acest articol conține…